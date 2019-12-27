Тарасова — о прокате Косторной: это образец короткой программы
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили её прокат в 89,86 балла, что выше её же мирового рекорда (85,45).
«Это, конечно, образец короткой программы. И всё это, понимаете, как в одно касание. Вот с этой огромной дуги с огромной скорости этот потрясающий совершенно аксель. Ручками взмахнёт — как картину пишет. Ножку поставила, взлетела. Мы даже не видим, когда она раскрывается. Какие у неё руки красивые! Ножку поставила, приземлилась, как в масло. Я обожаю этот флип-тулуп», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.
Косторная превзошла свой мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России
- 27 декабря 2019
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