Фигуристка Щербакова: прошлогоднего уровня уже недостаточно

Действующая чемпионка России фигуристка Анна Щербакова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате страны в Красноярске. За свой прокат она получила 79,93 балла.
«По баллам лучше, чем год назад? Конечно, я рада произошедшему. Но понимаю, что прошлогоднего уровня уже недостаточно. В прошлом году это были соревнования, чтобы показать себя, а в этот раз я уже на взрослом уровне.
Волнение сегодня присутствовало, но не думаю, что это связано с защитой титула. Просто я осознаю, что это очень важные соревнования. Сложно поставить себе оценку за короткую программу. Я довольна, но были недочёты. Тренеры сказали, над чем ещё нужно мне работать», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.
- 27 декабря 2019
-
18:22
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:18
-
14:12
-
13:55
-
13:50
-
13:38
-
13:30
-
13:19
-
13:02