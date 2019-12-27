Фигуристка Щербакова: прошлогоднего уровня уже недостаточно

Действующая чемпионка России фигуристка Анна Щербакова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате страны в Красноярске. За свой прокат она получила 79,93 балла.

«По баллам лучше, чем год назад? Конечно, я рада произошедшему. Но понимаю, что прошлогоднего уровня уже недостаточно. В прошлом году это были соревнования, чтобы показать себя, а в этот раз я уже на взрослом уровне.



Волнение сегодня присутствовало, но не думаю, что это связано с защитой титула. Просто я осознаю, что это очень важные соревнования. Сложно поставить себе оценку за короткую программу. Я довольна, но были недочёты. Тренеры сказали, над чем ещё нужно мне работать», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 28 декабря.

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