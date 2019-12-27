Расписание «Тур де Ски»—2020

С 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
28 декабря. Ленцерхайде, Швейцария
14:45 мск. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
16:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.
29 декабря. Ленцерхайде, Швейцария
11:05. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация.
13.20. Финалы.
31 декабря. Тоблах, Италия
14:30. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км свободный стиль.
17:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль.
1 января. Тоблах, Италия
13:40. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль.
15:00. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль.
3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
13.25. Финалы.
5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.
- 27 декабря 2019
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