Расписание «Тур де Ски»—2020

С 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»

28 декабря. Ленцерхайде, Швейцария

14:45 мск. Масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.

16:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.



29 декабря. Ленцерхайде, Швейцария

11:05. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация.

13.20. Финалы.

31 декабря. Тоблах, Италия

14:30. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км свободный стиль.

17:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль.

1 января. Тоблах, Италия

13:40. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль.

15:00. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль.

3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.

17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.

13.25. Финалы.



5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.

17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.