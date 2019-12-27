Фигуристка Косторная прокомментировала слухи о своём снятии с ЧР

Лидер чемпионата России в короткой программе Алёна Косторная прокомментировала своё выступление, а также слухи о её снятии с турнира, появившиеся в преддверии соревнований.
За прокат Косторная получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей мирового рекорда.
«Больше радовалась не баллам и прокатам, а тому, что сказала Этери Георгиевна. Первый раз от неё такое слышу. Слова передавать не буду, но она похвалила.
Сегодня был лучший прокат. В прошлом году на чемпионате России было легче, потому что он шёл пораньше. Победа на финале Гран-при не добавила ответственности и уверенности, это просто медаль и кубок. Люблю кататься, когда много народу. Чем больше человек, тем больше мне нравится выступать.
Слухи о моём снятии? Не знала об этом. Только Даниил Маркович мне показал статью, когда мы были у стойки регистрации, и сказал: «О, Алёна, ты всё-таки едешь?» Оказывается, у нас всё решает «Инстаграм». Буду ли я теперь чаще выкладывать фото? Нет. Я же не инстаграм-модель», — приводит слова Косторной Sport24.
- 27 декабря 2019
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