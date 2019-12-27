Фигуристка Косторная прокомментировала слухи о своём снятии с ЧР

Лидер чемпионата России в короткой программе Алёна Косторная прокомментировала своё выступление, а также слухи о её снятии с турнира, появившиеся в преддверии соревнований.

За прокат Косторная получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей мирового рекорда.

«Больше радовалась не баллам и прокатам, а тому, что сказала Этери Георгиевна. Первый раз от неё такое слышу. Слова передавать не буду, но она похвалила.

Сегодня был лучший прокат. В прошлом году на чемпионате России было легче, потому что он шёл пораньше. Победа на финале Гран-при не добавила ответственности и уверенности, это просто медаль и кубок. Люблю кататься, когда много народу. Чем больше человек, тем больше мне нравится выступать.

Слухи о моём снятии? Не знала об этом. Только Даниил Маркович мне показал статью, когда мы были у стойки регистрации, и сказал: «О, Алёна, ты всё-таки едешь?» Оказывается, у нас всё решает «Инстаграм». Буду ли я теперь чаще выкладывать фото? Нет. Я же не инстаграм-модель», — приводит слова Косторной Sport24.

Косторная убрала соперниц с пути. Медведева проиграла всем основным конкуренткам в России Гениальный прокат Алёны Косторной стал украшением чемпионата России по фигурному катанию. Медведева пока неконкурентоспособна.