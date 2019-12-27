Трусова: сама бы никогда не убрала тройной аксель из короткой программы

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске. Фигуристка не стала исполнять тройной аксель, который учила к этому старту.



«Неправда, что я всё утро падала с тройного акселя. У меня он получался, но отказались от него. Решили, что главное — отобраться на мир и Европу. В итоге в короткой решили не рисковать и сделать двойной. А так, я, конечно, буду делать аксель, стараться прыгать его. Это именно тренерское решение, а я бы сама никогда не убрала тройной аксель из короткой программы. Я довольна тем, что сделала элементы. Но у меня осталось такое ощущение, что всё равно что-то недоделала, так как не было акселя», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Перед заключительной разминкой Трусова занимает третье место, уступая Алёне Косторной и Анне Щербаковой.