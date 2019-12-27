Безупречный прокат Косторной, превзошедшей мировой рекорд. Видео

Российская фигуристка Алёна Косторная безупречно исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Спортсменка за выступление получила 89,86 балла.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Косторная превзошла мировой рекорд, принадлежащий ей самой. Однако это достижение не будет учтено, так как турнир проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев. Текущий мировой рекорд был установлен Косторной в финале Гран-при в Турине — 85,45 балла.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.

Косторная захватила лидерство в короткой программе на чемпионате России. В прошлом году она стала бронзовым призёром национального первенства.