Косторная: никогда не ставлю перед собой цель гнаться за оценками

Победительница финала Гран-при Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За прокат Косторная получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей мирового рекорда.

«Я мысленно представляла, что могу получать столько баллов. Но никогда не ставлю перед собой цель гнаться за оценками. Можно было откатать и поэнергичнее, но все прыжки сделала и в целом выжимала из себя всё, что могла. На каком внутреннем допинге добиваю тяжёлый год? На морально-волевых усилиях. Но да, тяжело», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Косторная уверенно лидирует в короткой программе, опережая ближайшую преследовательницу, действующую чемпионку России Анну Щербакову, на 10 баллов.