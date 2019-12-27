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Фигуристка Косторная уверенно выиграла короткую программу на ЧР-2020

Фигуристка Косторная уверенно выиграла короткую программу на ЧР-2020
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная уверенно выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей мирового рекорда (85,45).

Ближайшая преследовательница, действующая чемпионка России Анна Щербакова, уступила подруге по группе Этери Тутберидзе почти 10 баллов.

Третье место перед произвольной программой занимает Александра Трусова.

Евгения Медведева, сменившая перед стартом на национальном первенстве сломавшиеся коньки, справилась с прыжками и заняла пятое место в короткой программе.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная – 89,86.
2. Анна Щербакова – 79,96.
3. Александра Трусова – 76,46.
4. Елизавета Туктамышева – 75,74
5. Евгения Медведева – 71,08
6. Анастасия Гулякова – 66,85
7. Анна Фролова – 66,45.
8. Валерия Шульская – 66,17.
9. Станислава Константинова – 66,00.

Фигурное катание. ЧР-2020. Красноярск
Женщины. Короткая программа
27 декабря 2019, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Алёна Косторная
Москва
89.86
2
Анна Щербакова
Москва
79.93
3
Александра Трусова
Москва
76.46
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