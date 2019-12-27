Тарасова: Медведева не сдаётся, борется, выступала, не жалея своих ног

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала короткую программу Евгении Медведевой на чемпионате России. Медведева, выступая в новых ботинках и коньках, показала пятый результат.
«Спасибо большое за то, что ты это делаешь. И про то, что она сменила коньки, мы будем говорить и говорить. Мы знаем, что это такое. Они не сгибаются, на них встать очень тяжело. Мне кажется, это первый раз вообще, что ботинки поменяли. Это очень сложно. Я думаю, только Женя могла это сделать.
Я прямо испугалась на разминке. Она совсем не прыгала. Но не важно, человек не сдаётся, борется. Другой человек бы приехал, и всё. Инвентарь сломался, с каждым может быть. А она, не жалея ног своих, выступала. Ноги ведь в кровь, когда выступаешь в новых ботинках, какие бы они мягкие ни были. Люди её счастливы видеть. И за счёт этой огромной любви к ней вся страна смотрит за ней», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
- 27 декабря 2019
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