Медведева рассказала, что каталась на сломанных коньках

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Медведева, накануне на тренировке сломавшая ботинок, справилась с прыжками и занимает пятое место перед произвольной программой.
«Сделала максимум сегодня из того, что могла. Я справилась. Самое главное — с нервами. Это старые коньки, они просто сломаны. Вчера был сложный день. Сначала неприятно упала, после этого ботинок был сломан. Начали искать новую пару. Всё, что нашли, — коньки для новичков. Повесили на них эти лезвия, но это было совсем неудобно. Поэтому решили замотать скотчем эти.
Брайан после проката сказал, что гордится мной. На разминке ничего не получалось, а на прокате удалось собрать элементы. Этому рада», — приводит слова Медведевой Sport24.
- 27 декабря 2019
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