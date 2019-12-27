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Медведева откатала короткую программу в сломанных ботинках. Видео

Медведева откатала короткую программу в сломанных ботинках. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не допустила ошибок в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Медведева, завершавшая выступление фигуристок в первом виде программы, уверенно выполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель и тройной ритбергер. За свой прокат двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.

После проката стало известно, что Медведева выступала в старых ботинках, которые накануне на тренировке сломались. Их просто замотали скотчем. Спортсменка попробовала купить новую соревновательную обувь, но кататься в новых ботинках не смогла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

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