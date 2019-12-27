ЕГФ признала Вяхиреву лучшим игроком декабря

Правая полусредняя ГК «Ростов-Дон» и сборной России Анна Вяхирева была признана лучшим игроком декабря по версии Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Организация отметила достижения Вяхиревой на чемпионате мира, проходившем в Японии. Там гандболистка в составе сборной завоевала бронзовые медали и была включена в символическую сборную. Также Вяхирева стала самым полезным игроком по системе «гол + пас». Российская сборная на турнире потерпела лишь одно поражение, уступив в полуфинале команде Нидерландов.

Вяхирева уже в пятый раз получила эту награду. В 2018 году ЕГФ признавала её лучшим игроком месяца по итогам июня, октября и декабря. В 2019 году спортсменка получила награду в сентябре.

Среди мужчин лучшим игроком месяца ЕГФ признала сербского гандболиста Петара Ненадича.