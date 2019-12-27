Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
«Это было небольшое чудо. И я счастлив, что Женя смогла преодолеть эту ситуацию», — приводит слова Орсера РИА «Новости».
Медведева заняла пятое место в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, уступив Алёне Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой. Ботинок сломался накануне на тренировке. Заменить его не удалось, так как в новых, купленных в магазине ботинках кататься фигуристка не смогла. В итоге повреждение замотали скотчем.
Медведева совершила спортивный подвиг! И всё равно лишилась шансов на победу
Бороться с девушками команды Тутберидзе почти невозможно. Вызов им бросила только Туктамышева.
- 27 декабря 2019
-
19:42
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:22
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:18
-
14:12
-
13:55
-
13:50
Партнерский контент