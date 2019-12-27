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Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Другие / Фигурное катание 0

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.

«Это было небольшое чудо. И я счастлив, что Женя смогла преодолеть эту ситуацию», — приводит слова Орсера РИА «Новости».

Медведева заняла пятое место в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, уступив Алёне Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой. Ботинок сломался накануне на тренировке. Заменить его не удалось, так как в новых, купленных в магазине ботинках кататься фигуристка не смогла. В итоге повреждение замотали скотчем.

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