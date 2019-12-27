Медведева выступит первой в сильнейшей разминке на ЧР-2020 в Красноярске
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева откроет разминку сильнейших в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Медведева выйдет на лёд под 12-м стартовым номером в 17:01 мск. Вслед за ней произвольную программу покажет Елизавета Туктамышева, затем — Анастасия Гулякова.
Завершат выступления женщин в произвольной программе три фигуристки группы Этери Тутберидзе, занимающие первые три места после короткой программы. Сначала выступит действующая чемпионка России Анна Щербакова, затем лидер соревнований Алёна Косторная и завершит произвольную программу фигуристок Александра Трусова.
Начало произвольной программы женщин на чемпионате России в Красноярске – 28 декабря в 15:00 мск.
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- 27 декабря 2019
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