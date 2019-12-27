Медведева: в юниорский сезон с 11-го места на пьедестал попадала

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку во время и после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Болельщики мне очень помогли. Сразу же хочу извиниться, что, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката. Но прокат выдался тяжёлым, потому хочу сейчас поблагодарить за такую теплоту и столько подарков. Впечатления были колоссальные. Брайан Орсер сказал, что гордится мною. Удавалось ли когда-то с пятого места попадать на пьедестал? Я как-то и с 11-го в юниорский сезон попадала», — сказала Медведева журналистам после проката короткой программы.
На чемпионате России Медведева выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Ботинок сломался на тренировке. Аналогичный новый в Красноярске найти не смогли.
- 27 декабря 2019
-
20:59
-
20:26
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:22
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:18