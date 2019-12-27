Медведева: в юниорский сезон с 11-го места на пьедестал попадала

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку во время и после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Болельщики мне очень помогли. Сразу же хочу извиниться, что, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката. Но прокат выдался тяжёлым, потому хочу сейчас поблагодарить за такую теплоту и столько подарков. Впечатления были колоссальные. Брайан Орсер сказал, что гордится мною. Удавалось ли когда-то с пятого места попадать на пьедестал? Я как-то и с 11-го в юниорский сезон попадала», — сказала Медведева журналистам после проката короткой программы.

На чемпионате России Медведева выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Ботинок сломался на тренировке. Аналогичный новый в Красноярске найти не смогли.