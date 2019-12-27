Косторная прокомментировала снятие Загитовой с чемпионата России

Победительница финала Гран-при Алёна Косторная прокомментировала отсутствие на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой, с которой вместе тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Алина тренируется, мы встречаемся на катке. Ничего сверхъестественного в том, что она тут не выступает, нет. Чувствуешь разве что, что не хватает знакомого лица», — приводит слова Косторной РИА «Новости».

После финала Гран-при Загитова объявила о приостановке карьеры и пропуске всех оставшихся турниров сезона-2019/20, начиная с чемпионата России. В новогодние праздники Алина выступает в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

На чемпионате России – 2019 Загитова заняла пятое место, второе из взрослых фигуристок, и вошла в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.