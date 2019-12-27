Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков принёс извинения болельщикам за ошибку в комментарии соревнований женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Траньков и Татьяна Тарасова рассказали зрителям Первого канала историю про сломанный на тренировке ботинок коньков Евгении Медведевой, порадовались, что в Красноярске удалось купить аналогичную модель, и заверили, что спортсменка выступает в новых ботинках. Оказалось, что подходящих ботинок в продаже не нашлось, а в купленной обуви для новичков Евгения не смогла выполнять элементы.

«Короче, сегодня у нас произошёл вселенский конфуз на комментаторской позиции, не владея информацией полностью, мы ввели в заблуждение зрителя, и это плохо и не профессионально, за что я извиняюсь и каюсь. Медведева — новая, ботинки — старые. Простите», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».