Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков принёс извинения болельщикам за ошибку в комментарии соревнований женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Траньков и Татьяна Тарасова рассказали зрителям Первого канала историю про сломанный на тренировке ботинок коньков Евгении Медведевой, порадовались, что в Красноярске удалось купить аналогичную модель, и заверили, что спортсменка выступает в новых ботинках. Оказалось, что подходящих ботинок в продаже не нашлось, а в купленной обуви для новичков Евгения не смогла выполнять элементы.
«Короче, сегодня у нас произошёл вселенский конфуз на комментаторской позиции, не владея информацией полностью, мы ввели в заблуждение зрителя, и это плохо и не профессионально, за что я извиняюсь и каюсь. Медведева — новая, ботинки — старые. Простите», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».
- 27 декабря 2019
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