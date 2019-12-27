Карлсен лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве

27 декабря на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве было сыграно пять туров в соревнованиях мужчин.
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен начал второй день с двух ничьих, после чего одержал три победы подряд и единолично возглавил турнирную гонку, набрав 8 очков из 10. На пол-очка уступают китаец Ван Хао, француз Максим Вашье-Лаграв и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши.
Российские шахматисты Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Пётр Свидлер и Дмитрий Андрейкин — в числе 11 участников, набравших по 7 очков.
Сегодня состоялась презентация кубков чемпионата мира, изготовленных в Лондоне из стерлингового серебра и покрытых позолотой. Трофеи представили президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Рами Алтассан, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и исполнительный директор ФШР Марк Глуховский.
- 27 декабря 2019
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
20:59
-
20:26
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:22
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46