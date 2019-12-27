Карлсен лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве

27 декабря на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве было сыграно пять туров в соревнованиях мужчин.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен начал второй день с двух ничьих, после чего одержал три победы подряд и единолично возглавил турнирную гонку, набрав 8 очков из 10. На пол-очка уступают китаец Ван Хао, француз Максим Вашье-Лаграв и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши.

Российские шахматисты Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Пётр Свидлер и Дмитрий Андрейкин — в числе 11 участников, набравших по 7 очков.

Сегодня состоялась презентация кубков чемпионата мира, изготовленных в Лондоне из стерлингового серебра и покрытых позолотой. Трофеи представили президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Рами Алтассан, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и исполнительный директор ФШР Марк Глуховский.