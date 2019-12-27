Гиря и Лагно на пол-очка отстают от лидеров на ЧМ по быстрым шахматам в Москве

27 декабря на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве было сыграно четыре тура в соревнованиях женщин.

В результате по 6,5 очка из 8 набрали Ирина Бульмага из Румынии, китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе и украинка Мария Музычук. На пол-очка отстают шесть участниц. Среди них — россиянки Ольга Гиря и Екатерина Лагно. Валентина Гунина в восьми турах набрала 5,5 балла, Александра Костенюк — 4,5.



Сегодня состоялась презентация кубков чемпионата мира, изготовленных в Лондоне из стерлингового серебра и покрытых позолотой. Трофеи представили президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Рами Алтассан, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и исполнительный директор ФШР Марк Глуховский.

Заключительные партии чемпионата мира по рапиду будут сыграны 28 декабря.