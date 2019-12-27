В МОК не исключили возможности возобновления дел россиян, оправданных CAS в 2018 году

Международный олимпийский комитет не исключает любой вариант развития событий по делам российских спортсменов, которые отстаивали свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпийскими играми в 2018 году. Ранее стало известно, что дела российских спортсменов, оправданных CAS, могут быть возобновлены.

«В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу МОК.

Ранее глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юрнгер заявил, что надеется на возобновление дел в связи с появлением новых доказательств, добытых во время исследования базы данных Московской лаборатории.

CAS в феврале 2018 года частично или полностью оправдал 39 российских спортсменов. Они подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.