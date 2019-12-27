В МОК не исключили возможности возобновления дел россиян, оправданных CAS в 2018 году

Международный олимпийский комитет не исключает любой вариант развития событий по делам российских спортсменов, которые отстаивали свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпийскими играми в 2018 году. Ранее стало известно, что дела российских спортсменов, оправданных CAS, могут быть возобновлены.
«В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу МОК.
Ранее глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юрнгер заявил, что надеется на возобновление дел в связи с появлением новых доказательств, добытых во время исследования базы данных Московской лаборатории.
CAS в феврале 2018 года частично или полностью оправдал 39 российских спортсменов. Они подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
- 27 декабря 2019
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
20:59
-
20:26
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:22
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46