Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В МОК не исключили возможности возобновления дел россиян, оправданных CAS в 2018 году

В МОК не исключили возможности возобновления дел россиян, оправданных CAS в 2018 году
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный олимпийский комитет не исключает любой вариант развития событий по делам российских спортсменов, которые отстаивали свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпийскими играми в 2018 году. Ранее стало известно, что дела российских спортсменов, оправданных CAS, могут быть возобновлены.

«В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу МОК.

Ранее глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юрнгер заявил, что надеется на возобновление дел в связи с появлением новых доказательств, добытых во время исследования базы данных Московской лаборатории.

CAS в феврале 2018 года частично или полностью оправдал 39 российских спортсменов. Они подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Спортивный юрист: пересмотр дел не предусмотрен правилами CAS
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019