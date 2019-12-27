Призёр чемпионатов Европы: Косторная в короткой программе на голову выше всех

Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Виктория Волчкова подвела итоги короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.

Лидерство захватила Алёна Косторная, набравшая 89,96 балла. Своих подруг по группе Этери Тутберидзе, Анну Щербакову и Александру Трусова, она опережает на 10 баллов. На четвёртой позиции — Елизавета Туктамышева, на пятой — Евгения Медведева.

«Если посмотреть распечатку, то у Косторной за все элементы максимум надбавок. Алёна в короткой программе на голову выше всех. Это спорт, и здесь есть только первое, второе и третье места. О каком-то сожалении говорить неправильно.

Чемпионат России по женскому фигурному катанию является одним из самых сильнейших турниров в мире на данный момент. Туктамышева — молодец, у неё, по-моему, не первый чистый прокат в этом сезоне. Есть ещё произвольная программа. Задача Лизы была откатать чисто, а дальше уже вопрос к судейской бригаде, как это всё оценивается.

Что касается Медведевой, то она собралась, молодец. Отсутствие Загитовой? Да, её не хватало. Алину привыкли видеть на чемпионатах России», — приводит слова Волчковой Sport24.