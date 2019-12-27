Призёр чемпионатов Европы: Косторная в короткой программе на голову выше всех

Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Виктория Волчкова подвела итоги короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Лидерство захватила Алёна Косторная, набравшая 89,96 балла. Своих подруг по группе Этери Тутберидзе, Анну Щербакову и Александру Трусова, она опережает на 10 баллов. На четвёртой позиции — Елизавета Туктамышева, на пятой — Евгения Медведева.
«Если посмотреть распечатку, то у Косторной за все элементы максимум надбавок. Алёна в короткой программе на голову выше всех. Это спорт, и здесь есть только первое, второе и третье места. О каком-то сожалении говорить неправильно.
Чемпионат России по женскому фигурному катанию является одним из самых сильнейших турниров в мире на данный момент. Туктамышева — молодец, у неё, по-моему, не первый чистый прокат в этом сезоне. Есть ещё произвольная программа. Задача Лизы была откатать чисто, а дальше уже вопрос к судейской бригаде, как это всё оценивается.
Что касается Медведевой, то она собралась, молодец. Отсутствие Загитовой? Да, её не хватало. Алину привыкли видеть на чемпионатах России», — приводит слова Волчковой Sport24.
- 27 декабря 2019
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
20:59
-
20:26
-
20:08
-
19:42
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:22
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:36
-
16:26
-
16:06
-
15:56
-
15:48
-
15:37
-
15:09
-
15:01
-
14:46