Ласицкене: иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене раскритиковала руководителей Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Ласицкене фактически обвинила организацию в симуляции.
«Комиссия спортсменов действительно существует лишь на бумаге и ни разу не собиралась с последних выборов ВФЛА в 2016 году, а не с 2018-го. Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчёт о деятельности комиссии, но с просьбой, чтобы ни в коем случае не звонили её членам. Видимо, так готовили отчеты и в прежние годы. Иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА», — написала Ласицкене в «Инстаграме».
До этого Ласицкене возложила ответственность на отстранение России от международных соревнований на четыре года на спортивных чиновников и министра спорта Павла Колобкова.
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