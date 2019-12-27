Ласицкене: иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене раскритиковала руководителей Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Ласицкене фактически обвинила организацию в симуляции.

«Комиссия спортсменов действительно существует лишь на бумаге и ни разу не собиралась с последних выборов ВФЛА в 2016 году, а не с 2018-го. Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчёт о деятельности комиссии, но с просьбой, чтобы ни в коем случае не звонили её членам. Видимо, так готовили отчеты и в прежние годы. Иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА», — написала Ласицкене в «Инстаграме».

До этого Ласицкене возложила ответственность на отстранение России от международных соревнований на четыре года на спортивных чиновников и министра спорта Павла Колобкова.