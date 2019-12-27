Константинова: я уже не семнадцатилетняя девочка

19-летняя фигуристка Станислава Константинова, в минувшем сезоне ставшая лучшей из взрослых спортсменок на чемпионате России, в короткой программе на национальном первенстве 2020 года заняла только девятое место, установив при этом личный рекорд. Ранее лучшей оценкой Константиновой было 65,39 балла, в Красноярске она получила 66,00.

«Я довольна. Судейство строгое, но со всем соглашусь. Сегодняшний результат — это большой шаг после провальной первой половины сезона. Был ли этот результат в короткой программе лучшим? На чемпионате города, конечно, был лучше, но это второй чистый прокат подряд, для меня это движение вперёд. Тяжело переживала провалы, было непросто и физически, и психологически. Не могу сказать, что сейчас физически намного легче кататься. Я немного изменила отношение к работе. Не хочу распаляться перед произвольной, но я стала легче относиться. Облегчила программу тренировок и перестала ругать себя за то, что я уже не семнадцатилетняя девочка.

Тренировки здесь проходили неплохо, но в полную силу я не каталась, старалась сохранить энергию для старта. В принципе, сейчас всё делаю по интуиции. Конечно, вспоминала Универсиаду, особенно когда у меня рука сорвалась в заклоне, там точно так же было. Сейчас настрой — вернуть уровень, который у меня был в предыдущем сезоне, и добавить уверенности в себе», — приводит слова Константиновой «Лайф».