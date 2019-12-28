Шулепов — о своём костюме: я не не мог катать это, как Липницкая, в красном пальто

Фигурист Антон Шулепов, занявший восьмое место на чемпионате России – 2020, прокомментировал скандал со своим костюмом для произвольной программы, поставленной на музыку из фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Лента снята на основе реальных событий и рассказывает историю немецкого бизнесмена и члена НСДАП Оскара Шиндлера, который спас около 1200 польских евреев от гибели во время холокоста. В дизайне костюма Шулепова присутствуют элементы формы заключённых немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Некоторые болельщики сочли костюм оскорблением памяти погибших, после чего ISU вынужден был с извинениями исключить его из числа номинантов на звание лучшего по итогам сезона.
«ISU номинировал мой костюм, а потом посыпались гневные комментарии про нацизм. Но это костюм по фильму, кто фильм смотрел, тот знает, главный герой спасал людей. Он в начале фильма был в костюме дипломата, а после войны люди вручили ему робу в знак сопричастности. Странно, что люди подумали что-то плохое.
Мы и в дальнейшем будем кататься в костюмах под образы, они должны попадать, но костюма нациста больше не будет. И я же не мог катать это, как Юля Липницкая, в красном пальто?» — приводит слова Шулепова «Лайф».
Фото доступно в «Твиттере».
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