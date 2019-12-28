ВАДА подтвердило получение от РУСАДА несогласия с вердиктом исполкома

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило получение официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением, принятым 9 декабря. Тогда исполком ВАДА единогласно одобрил рекомендации комитета по соответствию отстранить РУСАДА на 4 года за несоблюдение антидопингового кодекса со всеми вытекающими последствиями.
РУСАДА своевременно выразило несогласие, поэтому вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение которого будет иметь обязательную силу и должно быть признано и приведено в исполнение всеми подписавшими сторонами.
«ВАДА по-прежнему убеждено, что приняло правильное решение 9 декабря. Предлагаемые последствия являются жёсткими для российских властей, в то же время надежно защищая целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем отстаивать это решение с максимальной энергией в CAS”, — приводит слова президента ВАДА Крейга Риди официальный сайт организации.
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