Алексеенко — о приглашении на турнир претендентов: буду бороться за первое место

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко, занимающий 37-е место в рейтинге ФИДЕ, заявил, что специальное приглашение организаторов на турнир претендентов добавило ему мотивации.
«Я бы сказал, что появилась ещё большая мотивация заниматься шахматами и оттачивать свои навыки. Раньше у меня не было возможности бороться за максимальные цели. И раз появился такой отличный шанс поспорить с лучшими гроссмейстерами мира за выход на матч за шахматную корону, почему бы им не воспользоваться. Буду бороться за первое место. Здорово, если у меня получится показать свою лучшую игру.
Не смущали ли разговоры, что Россия дала уайлд кард своему игроку и не совсем заслуженно? Слышал такие разговоры, но правила были опубликованы заранее, все знали, какой результат надо было показать в 2019 году, чтобы быть претендентом на уайлд кард. Я стал третьим на «Большой швейцарке» на острове Мэн и выполнил критерий ФИДЕ», — приводят слова Алексеенко «Известия».
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