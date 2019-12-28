Алексеенко — о приглашении на турнир претендентов: буду бороться за первое место

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко, занимающий 37-е место в рейтинге ФИДЕ, заявил, что специальное приглашение организаторов на турнир претендентов добавило ему мотивации.

«Я бы сказал, что появилась ещё большая мотивация заниматься шахматами и оттачивать свои навыки. Раньше у меня не было возможности бороться за максимальные цели. И раз появился такой отличный шанс поспорить с лучшими гроссмейстерами мира за выход на матч за шахматную корону, почему бы им не воспользоваться. Буду бороться за первое место. Здорово, если у меня получится показать свою лучшую игру.

Не смущали ли разговоры, что Россия дала уайлд кард своему игроку и не совсем заслуженно? Слышал такие разговоры, но правила были опубликованы заранее, все знали, какой результат надо было показать в 2019 году, чтобы быть претендентом на уайлд кард. Я стал третьим на «Большой швейцарке» на острове Мэн и выполнил критерий ФИДЕ», — приводят слова Алексеенко «Известия».