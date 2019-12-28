Загитова поделилась фото с огромным букетом роз

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с цветами, подаренными во время шоу «Спящая красавица», у спортсменки в руках — огромный букет роз.
27 декабря в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера ледового спектакля Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором Алина исполнила одну из главных ролей.
Фото доступно на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019)а. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).
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