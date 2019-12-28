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Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР

Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка исполнила только тройной лутц во время прогона и не стала пробовать остальные прыжки, сообщает RT.

После завершения музыки фигуристка несколько минут общалась с тренером Брайаном Орсером, после чего покинула тренировку раньше всех спортсменок.

На чемпионате России Медведева выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Ботинок сломался на тренировке. Аналогичный новый в Красноярске найти не смогли.

За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.

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