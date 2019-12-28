Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка исполнила только тройной лутц во время прогона и не стала пробовать остальные прыжки, сообщает RT.



После завершения музыки фигуристка несколько минут общалась с тренером Брайаном Орсером, после чего покинула тренировку раньше всех спортсменок.



На чемпионате России Медведева выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Ботинок сломался на тренировке. Аналогичный новый в Красноярске найти не смогли.



За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.