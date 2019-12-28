«Ждём и любим». Фанаты Загитовой подготовили перформанс на чемпионате России

Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой, несмотря на то что их любимая спортсменка пропускает чемпионат России по фигурному катанию, устроили на трибунах в Красноярске красочный перформанс в её честь.

«Пусть никто не думает, что мы забыли нашу любимую олимпийскую чемпионку. Мы всегда про неё помним и любим. Надеемся, что она примет то решение, которое понравится ей. А мы её поддержим всегда и везде. Спасибо тебе, Алина, за всё, что ты для нас сделала», — отметил один из болельщиков Загитовой.

Видео доступно на странице ledokoldiscordrussia в «Инстаграме».

13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.