Туктамышева чисто сделала четверной тулуп на тренировке чемпионата России в Красноярске
Фигуристка Елизавета Туктамышева смогла чисто исполнить четверной тулуп на тренировке чемпионата России, которая прошла сегодня, 28 декабря.
Турнир проходит с 26 по 29 декабря в Красноярске.
Перед произвольной программой лидирует победительница финала Гран-при в Турине Алёна Косторная, в её активе сейчас 89,86 балла. Второй идёт действующая чемпионка страны Анна Щербакова (79,93), третьей — бронзовый призёр финала Гран-при нынешнего сезона Александра Трусова (76,46). Четвёртое место занимает чемпионка мира 2015 года Туктамышева (75,74), пятое — двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады 2018 года Евгения Медведева (71,08).
Произвольная программа у женщин начнётся сегодня, 28 декабря, в 15:00 мск.
«Императрица в порядке». Тарасову впечатлила короткая программа Туктамышевой на ЧР
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