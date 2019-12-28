Туктамышева чисто сделала четверной тулуп на тренировке чемпионата России в Красноярске

Фигуристка Елизавета Туктамышева смогла чисто исполнить четверной тулуп на тренировке чемпионата России, которая прошла сегодня, 28 декабря.

Турнир проходит с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Перед произвольной программой лидирует победительница финала Гран-при в Турине Алёна Косторная, в её активе сейчас 89,86 балла. Второй идёт действующая чемпионка страны Анна Щербакова (79,93), третьей — бронзовый призёр финала Гран-при нынешнего сезона Александра Трусова (76,46). Четвёртое место занимает чемпионка мира 2015 года Туктамышева (75,74), пятое — двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады 2018 года Евгения Медведева (71,08).

Произвольная программа у женщин начнётся сегодня, 28 декабря, в 15:00 мск.