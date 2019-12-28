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Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию: смотреть онлайн 28 декабря

Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию: смотреть онлайн 28 декабря
Другие / Фигурное катание 0

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований, которые сегодня, 28 декабря, покажет сайт Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований. 28 декабря
12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.
Состав участников: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Таисия Собинина/Никита Володин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

15:00. Женщины. Произвольная программа.
Состав участниц: Анастасия Грачёва, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алёна Косторная, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова.

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию.

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