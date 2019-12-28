Трусова выполнила четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы на ЧР
Александра Трусова исполнила произвольную программу в рамках официальной тренировки чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.
Во время прогона Трусова исполнила четверной лутц, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Она не пробовала исполнить четверной сальхов, как в прошлых своих прокатах.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Трусова занимает третье место после короткой программы. Судьи оценили её прокат в 76,46 балла. Лидирует Алёна Косторная. Победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей мирового рекорда (85,45). Второй идёт Анна Щербакова (79,96).
Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 28 декабря.
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