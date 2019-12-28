Трусова выполнила четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы на ЧР

Александра Трусова исполнила произвольную программу в рамках официальной тренировки чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.



Во время прогона Трусова исполнила четверной лутц, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Она не пробовала исполнить четверной сальхов, как в прошлых своих прокатах.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Трусова занимает третье место после короткой программы. Судьи оценили её прокат в 76,46 балла. Лидирует Алёна Косторная. Победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей мирового рекорда (85,45). Второй идёт Анна Щербакова (79,96).



Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 28 декабря.



