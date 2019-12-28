Булгакова назначена старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике

Новым старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике стала Ольга Булгакова. Об этом заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Булгакова сменила Евгения Гребенкина, который возглавлял женскую команду с осени 2012 года.

«Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодёжной команды. И они пожелали продолжить работу с тем тренером, под руководством которого уже сумели добиться высоких результатов. В своё время точно так же был переведён в основную мужскую команду Валерий Алфосов. Это нормальное явление», — цитирует Родионенко ТАСС.

Гребенкин назначен старшим тренером женской молодёжной команды вместо Булгаковой. Одним из его помощников является Николай Куксенков, который объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2019 года.