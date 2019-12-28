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Булгакова назначена старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике

Булгакова назначена старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике
Другие / Прочие виды спорта 0

Новым старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике стала Ольга Булгакова. Об этом заявила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Булгакова сменила Евгения Гребенкина, который возглавлял женскую команду с осени 2012 года.

«Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодёжной команды. И они пожелали продолжить работу с тем тренером, под руководством которого уже сумели добиться высоких результатов. В своё время точно так же был переведён в основную мужскую команду Валерий Алфосов. Это нормальное явление», — цитирует Родионенко ТАСС.

Гребенкин назначен старшим тренером женской молодёжной команды вместо Булгаковой. Одним из его помощников является Николай Куксенков, который объявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2019 года.

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