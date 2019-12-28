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Москвина: из симпатичных фигуристок сделали настоящих звёзд и рассматривают их под лупой

Москвина: из симпатичных фигуристок сделали настоящих звёзд и рассматривают их под лупой
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный российский тренер Тамара Москвина отметила возросшую популярность фигурного катания, а также прокомментировала решение 17-летней олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Конечно, сейчас наш вид спорта на пике популярности, в том числе и благодаря СМИ. Особенно высоко поднята планка женского одиночного катания. Из симпатичных девушек сделали настоящих звёзд, каждый шаг которых рассматривается под лупой.

Но это всё равно не объясняет шумиху вокруг решения Загитовой на время покинуть спорт. Да, Алина — олимпийская чемпионка. Ну и что? Она имеет право делать то, что хочет, — участвовать в турнирах или приостановить выступления. Надо уважать её выбор, а не запускать негатив, говорить друг другу гадости», — цитируют Москвину «Аргументы и факты».

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