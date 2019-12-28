Щербакова дважды упала во время прогона произвольной программы на ЧР

Действующая чемпионка России Анна Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой на первенстве страны в Красноярске.



Щербакова в прогоне чисто сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а с четверного флипа и сольного четверного лутца упала.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Анна занимает второе место после короткой программы на чемпионате России. Судьи оценили её прокат в 79,96 балла. Лидирует Алёна Косторная. Победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей же мирового рекорда (85,45). Промежуточное третье место — за Александрой Трусовой. За короткую программу она получила от судей 76,46 балла.



Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 28 декабря.