Щербакова дважды упала во время прогона произвольной программы на ЧР
Действующая чемпионка России Анна Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой на первенстве страны в Красноярске.
Щербакова в прогоне чисто сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а с четверного флипа и сольного четверного лутца упала.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Анна занимает второе место после короткой программы на чемпионате России. Судьи оценили её прокат в 79,96 балла. Лидирует Алёна Косторная. Победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей же мирового рекорда (85,45). Промежуточное третье место — за Александрой Трусовой. За короткую программу она получила от судей 76,46 балла.
Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 28 декабря.
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