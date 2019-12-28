Траньков: североамериканские фигуристы иногда используют две пары ботинок, наши — нет

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал проблему с коньками у Евгении Медведевой, на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.
Ботинок сломался на тренировке. Аналогичный новый в Красноярске найти не удалось.
«Учитывая проблемы с ботинками, Жене и правда пришлось очень непросто. К тому же она каталась последней. Лично у меня никогда не было второй пары. А канадец Патрик Чан имел при себе замену. В одних ботинках он катался утром, в других — вечером. Североамериканские спортсмены практикуют такое, а наши обычно — нет. Не знаю, с чем это связано», — приводит слова Транькова RT.
За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.
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