Траньков отметил, что фигуристкам завышают оценки на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не стал отрицать, что на чемпионате России по фигурному катанию спортсменкам завышают оценки. Однако, по его словам, в этом нет ничего плохого.



«На международном уровне будет сложно получать такие высокие оценки, но на чемпионате России подобное случается. Да и почему бы не подтолкнуть спортсменок к более высоким результатам? Дать им дополнительную мотивацию. К тому же судьи — тоже люди, и среди фигуристок у них также могут быть кумиры», — приводит слова Транькова RT.

Алёна Косторная уверенно выиграла короткую программу. За прокат победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей же мирового рекорда (85,45). Ближайшая преследовательница, действующая чемпионка России Анна Щербакова, уступила подруге по группе Этери Тутберидзе почти 10 баллов.Третье место перед произвольной программой занимает Александра Трусова.



«Думаю, нас ждёт рекорд в произвольной программе, и не один. Но поскольку это чемпионат России, в зачёт они всё равно не пойдут», — добавил Траньков.