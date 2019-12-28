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Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не выступит в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом стало известно после публикации расписания выхода спортсменок на лёд.

На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.

За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимала пятое место.

Теперь в последней группе под двенадцатым номером выступит Елизавета Туктамышева.

Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР
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