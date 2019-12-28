Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не выступит в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом стало известно после публикации расписания выхода спортсменок на лёд.



На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.



За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимала пятое место.



Теперь в последней группе под двенадцатым номером выступит Елизавета Туктамышева.

Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР