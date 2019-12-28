Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России среди спортивных пар

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
По сумме короткой и произвольной программ они набрали 233,66 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (233,19). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).
Фигурное катание. Чемпионат России
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219.72
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,85
5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 203,57
6. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 197,81
7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 197,49
8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 193,73
9. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 185,97
10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 179,61
11. Таисия Собинина/Никита Володин — 173,14
12 Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев — 171,07.
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