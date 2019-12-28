Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России среди спортивных пар

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.



По сумме короткой и произвольной программ они набрали 233,66 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (233,19). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).



Фигурное катание. Чемпионат России

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219.72

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,85

5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 203,57

6. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 197,81

7. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 197,49

8. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин — 193,73

9. Алиса Ефимова/Александр Коровин — 185,97

10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 179,61

11. Таисия Собинина/Никита Володин — 173,14

12 Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев — 171,07.