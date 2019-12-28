Фигурист Галлямов: после короткой программы уснул только в пять утра

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление на чемпионате России в Красноярске в соревнованиях спортивных пар. Дуэт занял четвёртое место.

«Хорошо, что был день перерыва. Настроение в вечер после короткой было не очень. Но мы смогли восстановиться и настроиться на произвольную. Для меня важный урок, что надо меньше париться из-за неудач», — цитирует Мишину Sport24.

«После короткой старался всё забыть, но уснул только в пять утра. Вчера прогулялись до красноярской Эйфелевой башни. Было очень холодно. Ощущение, что не минус 25, а в два раза больше. Гуляли, чтобы отвлечься от фигурного катания. Отдохнули, сегодня хорошо настроились и смогли откатать программу. Не стоит опускать руки, всегда нужно бороться до конца. Надо нормально относиться к неудачам. Ещё нам сегодня помогла мощная поддержка. С помощью болельщиков нам удалось откатать на драйве», — отметил Галлямов.