Фигурист Галлямов: после короткой программы уснул только в пять утра

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление на чемпионате России в Красноярске в соревнованиях спортивных пар. Дуэт занял четвёртое место.
«Хорошо, что был день перерыва. Настроение в вечер после короткой было не очень. Но мы смогли восстановиться и настроиться на произвольную. Для меня важный урок, что надо меньше париться из-за неудач», — цитирует Мишину Sport24.
«После короткой старался всё забыть, но уснул только в пять утра. Вчера прогулялись до красноярской Эйфелевой башни. Было очень холодно. Ощущение, что не минус 25, а в два раза больше. Гуляли, чтобы отвлечься от фигурного катания. Отдохнули, сегодня хорошо настроились и смогли откатать программу. Не стоит опускать руки, всегда нужно бороться до конца. Надо нормально относиться к неудачам. Ещё нам сегодня помогла мощная поддержка. С помощью болельщиков нам удалось откатать на драйве», — отметил Галлямов.
- 28 декабря 2019
-
15:35
-
15:26
-
14:50
-
14:48
-
14:34
-
13:41
-
13:32
-
13:09
-
12:22
-
12:22
-
12:05
-
12:05
-
11:47
-
11:03
-
10:56
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:08
-
09:53
-
09:19
-
09:15
-
09:03
-
00:49
-
00:35
-
00:20
- 27 декабря 2019
-
23:43
-
23:35
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
20:59
-
20:26
-
20:08