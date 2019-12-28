Морозов — о произвольной программе на ЧР: остался обидный осадочек после проката

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали второе место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. После короткой программы спортсмены лидировали, но в произвольной уступили будущим победителям Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.



«Остался обидный осадочек после проката. Хорошо ехали, всё делали хорошо, ехали на высокой скорости. Хватило сил до конца программы. В этом плане есть прогресс. Осталось доработать программы», — приводит слова Козловского Sport24.



Евгения посетовала на досадную ошибку, отметив при этом общий высокий уровень проката.



«Мы рассчитывали на чистые прокаты. Вылезла ошибка на прыжке. Для меня это досадная ошибка. Но в целом программа прошла очень хорошо. Время, которое у нас до чемпионата России, прошло очень плодотворно. Будем готовиться к чемпионату Европы», — подчеркнула Тарасова.

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России среди спортивных пар