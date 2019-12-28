Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски», Йохауг одержала победу

Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат в масс-старте на 10 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, в многодневке «Тур де Ски», которая объединяет три этапа Кубка мира.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 28 минут 12,1 секунды. Серебро завоевала ещё одна норвежка Хейди Венг (+12,3), третье место заняла представительница Швеции Эбба Андерссон (+12,9).
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Первый этап. Женщины. 10 км, масс-старт, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28.12,1
2. Хайди Венг (Норвегия) – +12,3
3. Эбба Андерссон (Швеция) – +12,9
4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – +13,1
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – +24,1
6. Наталья Непряева (Россия) – +40,1
7. Тириль Венг (Норвегия) – +40,6
8. Моа Лундгрен (Швеция) – +41,3
9. Шарлотте Калла (Швеция) – +41,9
10. Кертту Нисканен (Финляндия) – +42,0...
25. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.15,2…
34. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.48,2...
35. Анна Нечаевская (Россия) – +1.48,3…
47. Лидия Дуркина (Россия) – +2.24,2…
51. Анна Жеребятьева (Россия) – +2.29,3.
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