Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски», Йохауг одержала победу

Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат в масс-старте на 10 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, в многодневке «Тур де Ски», которая объединяет три этапа Кубка мира.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 28 минут 12,1 секунды. Серебро завоевала ещё одна норвежка Хейди Венг (+12,3), третье место заняла представительница Швеции Эбба Андерссон (+12,9).

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария

Первый этап. Женщины. 10 км, масс-старт, свободный стиль



1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 28.12,1

2. Хайди Венг (Норвегия) – +12,3

3. Эбба Андерссон (Швеция) – +12,9

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – +13,1

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – +24,1

6. Наталья Непряева (Россия) – +40,1

7. Тириль Венг (Норвегия) – +40,6

8. Моа Лундгрен (Швеция) – +41,3

9. Шарлотте Калла (Швеция) – +41,9

10. Кертту Нисканен (Финляндия) – +42,0...

25. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.15,2…

34. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.48,2...

35. Анна Нечаевская (Россия) – +1.48,3…

47. Лидия Дуркина (Россия) – +2.24,2…

51. Анна Жеребятьева (Россия) – +2.29,3.