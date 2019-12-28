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Жулин рассказал, кого из фигуристок считает фаворитом чемпионата России

Жулин рассказал, кого из фигуристок считает фаворитом чемпионата России
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Александр Жулин перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске рассказал, кого из спортсменок считает фаворитом соревнований, а также прокомментировал проблемы с коньками у двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.

«Если Медведева перешла на новые ботинки, то откататься чисто практически невозможно, потому что к ним нужно привыкнуть. Старые ботинки могут привести к травме, что ещё хуже. Да и, если честно, на тройку ей было очень тяжело претендовать даже в новых коньках, к сожалению.

Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы кто-то из тройки Косторная — Трусова — Щербакова вылетел из призов. Хотя если Туктамышева сделает сегодня четверной и два акселя, она может быть конкурентоспособной.

Из тройки мне больше всех нравится Косторная, у неё всё совпало и сошлось. Трусову очень уважаю за безудержную смелость. Было бы восемь четверных, она бы и восемь сделала. Анечка Щербакова тоже очень нравится, но, никому не в обиду, Косторная, конечно, попредпочтительнее», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
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