Козловский — о победе на ЧР: рад, что это всё закончилось. Очень нервный старт
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал победу на чемпионате России по фигурному катанию.
«Рад, что это всё закончилось. Чемпионат России — очень нервный старт, было очень непросто здесь акклиматизироваться, но организация на самом высоком уровне. Красноярск провёл этот чемпионат России на уровне чемпионата мира. Порадовало, как мы откатали программы, а победа — очень приятный бонус», — приводит слова Козловского «Р-Спорт».
Бойкова и Козловский впервые в карьере стали чемпионами России, набрав по сумме короткой и произвольной программ 233,66 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (233,19). Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России среди спортивных пар
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