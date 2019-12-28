«Выступать было опасно». Медведева рассказала о решении сняться с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, почему снялась с чемпионата России по фигурному катанию перед произвольной программой.



«Такая форс-мажорная ситуация случилась впервые, все немного в шоке. За день до короткой программы на официальной тренировке я упала с прыжка и подо мной сломался ботинок. Новой пары не нашлось. Нашли что-то приближенное, но ничего хорошего не вышло, лезвие вернули на старый ботинок. На вчерашний день хватило, сделала максимум того, что было возможно.

Речь о снятии не шла до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем всё плохо. Ботинкам нет ещё и месяца, и никто не предвидел такой ситуации. Такое случается, это не катастрофа, но не за один день до серьёзных соревнований.

Боюсь, что сегодня было опасно для здоровья выступать. Этим и мотивировалось мое решение. Очень сложное и глубоко неприятное решение. Знаю, как меня ждали. Да, это было бы опасно.



Брайан Орсер, конечно, переживает. Может, даже больше, чем я. Он был рядом со мной, помогал. Мы вместе заматывали ботинок скотчем. Пытались найти решение проблемы, но, объективно, ничего не получилось.



Знаю, как сильно вы переживаете за меня. Понимаю, как сейчас кто-то расстроен и разочарован. Честно говоря, не знаю, как выразить то, что чувствую.

Чувствую себя, мягко говоря, не очень хорошо. Впервые снимаюсь с соревнований, но этот опыт закалит меня, я стану сильнее. Я вас всех очень люблю. Буду продолжать работать. Мы еще очень много раз увидимся", — сказала Медведева в эфире Первого канала.