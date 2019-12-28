Орсер — о снятии Медведевой: это трагически ужасно. Женя была в фантастической форме

Канадский тренер Брайан Орсер, который работает с Евгенией Медведевой, прокомментировал решение спортсменки сняться с чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.



«Нам понадобится некоторое время, чтобы разобраться в этой печальной ситуации. Конечно, мы не хотели вот так закончить сезон. Медведева была в фантастической форме, она была подготовлена к турниру. Конькам всего несколько недель, мы не ожидали такого. Это трагически ужасно после тяжёлой работы», — приводит слова Орсера Sport24.

На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.



За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимала пятое место.



Теперь в последней группе под двенадцатым номером выступит Елизавета Туктамышева.

«Выступать было опасно». Медведева рассказала о решении сняться с чемпионата России