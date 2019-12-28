Медведева сообщила, под какую музыку выступит в произвольной программе в новом сезоне

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, под какую музыку будет выступать в произвольной программе в сезоне-2020/21.

«Хочу объявить музыку для произвольной программы. Её выбрали недавно. Это музыка из шоу «Цирк дю Солей» «Алегрия», она будет несколько композиций. Думаю, под эту музыку можно составить потрясающий образ. Сделаю всё что смогу, чтобы усовершенствоваться технически», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы Медведева не выступит в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. На тренировке перед произвольной программой Евгения исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.