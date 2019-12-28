Медведева выступит в гала-шоу на чемпионате России, несмотря на снятие с турнира

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, вынужденная сняться с чемпионата России в Красноярске из-за сломанного ботинка, выступит 29 декабря с показательной программой.

«Завтра мы увидимся, но без прыжков, к сожалению. Исполню один из любимых моих номеров под Билли Айлиш. Постараюсь сделать максимум. Следующее появление на большой публике состоится на традиционных открытых прокатах в начале сезона», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.



За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимала пятое место.



Теперь в последней группе под двенадцатым номером выступит Елизавета Туктамышева.

Орсер — о снятии Медведевой: это трагически ужасно. Женя была в фантастической форме