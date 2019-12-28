Медведева выступит в гала-шоу на чемпионате России, несмотря на снятие с турнира

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, вынужденная сняться с чемпионата России в Красноярске из-за сломанного ботинка, выступит 29 декабря с показательной программой.
«Завтра мы увидимся, но без прыжков, к сожалению. Исполню один из любимых моих номеров под Билли Айлиш. Постараюсь сделать максимум. Следующее появление на большой публике состоится на традиционных открытых прокатах в начале сезона», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.
За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимала пятое место.
Теперь в последней группе под двенадцатым номером выступит Елизавета Туктамышева.
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