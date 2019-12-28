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Медведева — про изучение четверных прыжков: прогресс есть

Медведева — про изучение четверных прыжков: прогресс есть
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как осваивает четверные прыжки.

«Я продвинулась. Прогресс идёт не так быстро, как хочется, но он есть. Настало время совершенствоваться», — сказала 20-летняя спортсменка в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы Медведева не выступит в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию — 2020 в Красноярске. На тренировке перед произвольной программой Евгения исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.

Напомним, после Олимпиады 2018 года Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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