Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов — третий

Россиянин Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, на многодневке «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды.
Серебро завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, третьим стал ещё они российский лыжник — Александр Большунов. Чтобы определить лучшего между ними, потребовался фотофиниш.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Первый этап. Женщины. 15 км, масс-старт, свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +4,0
3. Александр Большунов (Россия) — +4,0
14. Андрей Ларьков (Россия) — +15,3
19. Денис Спицов (Россия) — +17,0
20. Андрей Мельниченко (Россия) — +17,2
24. Артём Мальцев (Россия) — +28,8
40. Глеб Ретивых (Россия) — +45,3
43. Иван Якимушкин (Россия) — +52,0.
- 28 декабря 2019
-
16:57
-
16:49
-
16:36
-
16:26
-
16:21
-
16:07
-
15:53
-
15:43
-
15:35
-
15:26
-
14:50
-
14:48
-
14:34
-
13:41
-
13:32
-
13:09
-
12:22
-
12:22
-
12:05
-
12:05
-
11:47
-
11:03
-
10:56
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:08
-
09:53
-
09:19
-
09:15
-
09:03
-
00:49
-
00:35
-
00:20
- 27 декабря 2019
-
23:43