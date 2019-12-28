Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов — третий

Россиянин Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, на многодневке «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, третьим стал ещё они российский лыжник — Александр Большунов. Чтобы определить лучшего между ними, потребовался фотофиниш.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария

Первый этап. Женщины. 15 км, масс-старт, свободный стиль



1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +4,0

3. Александр Большунов (Россия) — +4,0

14. Андрей Ларьков (Россия) — +15,3

19. Денис Спицов (Россия) — +17,0

20. Андрей Мельниченко (Россия) — +17,2

24. Артём Мальцев (Россия) — +28,8

40. Глеб Ретивых (Россия) — +45,3

43. Иван Якимушкин (Россия) — +52,0.