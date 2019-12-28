Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов — третий

Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов — третий
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянин Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, на многодневке «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, третьим стал ещё они российский лыжник — Александр Большунов. Чтобы определить лучшего между ними, потребовался фотофиниш.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Первый этап. Женщины. 15 км, масс-старт, свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +4,0
3. Александр Большунов (Россия) — +4,0
14. Андрей Ларьков (Россия) — +15,3
19. Денис Спицов (Россия) — +17,0
20. Андрей Мельниченко (Россия) — +17,2
24. Артём Мальцев (Россия) — +28,8
40. Глеб Ретивых (Россия) — +45,3
43. Иван Якимушкин (Россия) — +52,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Масс-старт 15 км. Свободный стиль
28 декабря 2019, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
Россия
33:19.1
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+4.0
3
Александр Большунов
Россия
+4.0
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019